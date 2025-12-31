El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose alrededor del 76% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas. La dirección del viento, predominantemente del noreste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:15. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la sensación térmica sea más llevadera. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. Es un buen momento para salir y disfrutar de las festividades de fin de año en un entorno agradable y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.