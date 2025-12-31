El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Osuna se prepara para recibir un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta situarse en un 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de 13 km/h, aumentando a 16 km/h en las horas posteriores. Esta brisa moderada podría hacer que la sensación de frío sea un poco más intensa, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean celebrar la llegada del nuevo año con eventos al exterior. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sereno.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 18:13, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser memorable, especialmente con el cielo despejado que se espera.

En resumen, Osuna disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones de fin de año. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un cierre de año placentero y lleno de buenas vibras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.