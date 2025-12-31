El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:33. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables, rondando los 8 grados , con una ligera disminución a 7 grados hacia las 07:00 y 08:00.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados alrededor de las 16:00. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados en las horas previas al ocaso, que ocurrirá a las 18:12. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el viento será notable, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son óptimas y no hay indicios de cambios drásticos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.