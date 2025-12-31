El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 66% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo irá cambiando gradualmente, comenzando con un panorama despejado y poco nuboso, pero hacia la tarde se prevé un incremento en la nubosidad, con condiciones de cielo cubierto a partir de la tarde-noche. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que podría afectar la visibilidad y la luminosidad del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas previas al ocaso.

La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el inicio de una noche que se prevé mayormente nublada. Las temperaturas nocturnas descenderán, situándose alrededor de los 11 grados, lo que sugiere que será una noche fresca. La combinación de nubosidad y temperaturas más bajas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día de transición climática, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio hacia un ambiente más nublado y fresco conforme se acerque la noche. Los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.