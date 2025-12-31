El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 93%. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A lo largo de la tarde, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 70-75%, lo que es típico para esta época del año.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá del sur y sureste, lo que es habitual en esta región durante el invierno.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 7 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
