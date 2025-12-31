El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de niebla, especialmente en los periodos de 07:00 a 09:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender. La temperatura mínima registrada a primera hora será de 4°C, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12°C en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura será bien recibido, ya que las condiciones climáticas se tornarán más agradables para las actividades al aire libre.

La humedad relativa también experimentará cambios a lo largo del día. Comenzará en un 85% por la mañana, pero se espera que descienda a un 49% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, aumentando ligeramente hacia la tarde. Esto significa que, aunque el viento no será un factor dominante, su presencia podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas más frías del día.

No se anticipa precipitación en Montilla, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre para despedir el año.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz para disfrutar de las festividades de fin de año. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día perfecto para celebrar la llegada del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.