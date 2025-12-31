El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que la temperatura alcance los 10 grados. El cielo seguirá predominantemente poco nuboso, aunque se anticipa un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 15:00 horas, y posteriormente bajando a 9 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 68% hacia la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:09, momento en el que el cielo podría estar más cubierto, aunque sin riesgo de lluvias. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 7 grados, y el viento continuará soplando, aunque con menor intensidad.

En resumen, el 30 de diciembre en Montilla será un día fresco y mayormente seco, con cielos que irán de poco nubosos a parcialmente nublados, ideal para disfrutar de las festividades de fin de año en un ambiente tranquilo y sin precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.