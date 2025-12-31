El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se prevé que el cielo permanezca cubierto en gran parte del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un leve aumento a lo largo de la jornada, comenzando con mínimas de 8 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la sensación térmica que podría ser más baja por la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 74% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor. Este nivel de humedad, combinado con la temperatura, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría traer consigo sorpresas.

En resumen, Moguer experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados. La alta humedad y el viento del este contribuirán a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de este último día del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.