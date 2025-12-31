El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con un predominio de niebla y bruma en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, aunque se mantendrán cielos cubiertos hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

El viento soplará del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Moguer disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la posible sensación de frío por el viento.

Hacia el final de la tarde, los cielos comenzarán a despejarse, aunque se mantendrán algunas nubes altas. El ocaso se producirá a las 18:19, marcando el inicio de una noche que se espera fría, con temperaturas que descenderán nuevamente a niveles cercanos a los 6 grados. La bruma podría regresar durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, mejorando ligeramente hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.