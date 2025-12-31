El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El 31 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura que comenzará en torno a los 4 grados , aumentando gradualmente a medida que avance el día. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 11 grados hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que el día sea ideal para paseos y reuniones familiares. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando ligeramente a un 62% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad de entre 10 y 14 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. Este viento, aunque ligero, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan alterar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de celebración. Los habitantes de Martos pueden estar tranquilos, ya que el tiempo se mantendrá seco y estable durante todo el día. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas del entorno natural y de la belleza del paisaje.

Con el ocaso programado para las 18:07, los residentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un atardecer despejado, ideal para reflexionar sobre el año que termina y dar la bienvenida al nuevo. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones convierte este 31 de diciembre en un día perfecto para celebrar y compartir con amigos y familiares en Martos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.