El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, aunque las temperaturas se mantendrán en un rango bajo, comenzando en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 6 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, alcanzando un estado de nubosidad más densa. Para el periodo de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando la temperatura podría llegar a los 10 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Martos durante el día de hoy. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean salir a realizar actividades al aire libre o para quienes tienen compromisos en la calle.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno, ideal para cerrar el año con calma. En resumen, Martos vivirá un día fresco y nublado, pero sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias sin preocupaciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.