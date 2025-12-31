El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 07:00 a 10:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 4 grados a las 08:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino y se preparen para un leve aumento de temperatura a medida que el día avanza.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 73% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. A pesar de esto, no se anticipan eventos climáticos severos.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h a las 13:00. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este último día del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.