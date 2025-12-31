El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:35. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una ligera brisa del sur que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen en un rango de 6 a 8 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 84% al 87%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La bruma podría aparecer en algunos momentos, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.
Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con un aumento en la nubosidad. A partir de las 14:00 horas, se prevé que las nubes cubran parcialmente el cielo, aunque no se espera que esto afecte significativamente las temperaturas, que podrían alcanzar un máximo de 14 grados . La brisa del sur-sureste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con un incremento en la nubosidad que podría dar paso a un ambiente más gris. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 11 grados hacia la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 85% en las horas nocturnas.
En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente despejado en la mañana, con temperaturas frescas y una brisa suave. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad y un descenso gradual de las temperaturas hacia la noche. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba
- El Córdoba CF refuerza su ataque con el fichaje de Diego Percan en el mercado invernal
- Iván Ania se reencuentra con las viejas glorias del Oviedo antes de volver a los entrenamientos del Córdoba CF
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución
- Córdoba se llena de magia, música y diversión para despedir el año