El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente nublado y con temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha sido la protagonista, especialmente en las horas más tempranas, lo que ha reducido la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 9 grados a media mañana, y subiendo gradualmente hasta los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 12 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 80% durante la tarde y la noche. Esto puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay un 10% de probabilidad de precipitación en las horas de la tarde, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia. La posibilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de probabilidad en la mañana y un 10% en la tarde.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el cierre de un año que ha estado marcado por un tiempo variado en la región. Es un buen momento para reflexionar y prepararse para el nuevo año que se avecina, con la esperanza de que traiga consigo días más soleados y agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.