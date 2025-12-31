El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, con condiciones de visibilidad reducida en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, la bruma ha sido predominante, y se espera que continúe hasta el amanecer, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación mejorará ligeramente, con la aparición de intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido, aunque las noches seguirán siendo frías, con mínimas que rondarán los 6 grados. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 75% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los índices de probabilidad de precipitación se mantienen en cero. Esto permitirá que los residentes de Mairena del Aljarafe disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea salir, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará un poco más, permitiendo que el sol brille durante algunas horas antes de que se ponga a las 18:16. La puesta de sol será un momento agradable para disfrutar, aunque la bruma podría regresar al caer la noche, creando un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día fresco y brumoso, con temperaturas que irán en aumento y sin posibilidad de lluvia. La combinación de la bruma matutina y el viento noreste hará que la jornada sea un tanto fría, pero con el sol asomando en las horas centrales, habrá oportunidades para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.