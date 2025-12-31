El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El 31 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para recibir el último día del año con un tiempo predominantemente nublado y fresco. Desde primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las horas más tempranas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, lo que sugiere que la luz del sol tendrá dificultades para penetrar a través de las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en la mañana, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde, aunque es poco probable que esto afecte las celebraciones de fin de año. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, lo que sugiere que el tiempo será relativamente estable.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, lo que podría hacer que las celebraciones al aire libre sean un poco más frías. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el inicio de la noche de fin de año. Los residentes de Mairena del Alcor deberán abrigarse adecuadamente si planean disfrutar de las festividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día fresco y nublado, ideal para reflexionar sobre el año que termina y dar la bienvenida al nuevo año con esperanza y alegría, a pesar de las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.