El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, se espera que las temperaturas se sitúen alrededor de los 8 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 90%. A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. Sin embargo, la bruma y la niebla serán protagonistas en las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 8 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones durante este periodo.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 71% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Mairena del Alcor disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el 30 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la mañana y al anochecer. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.