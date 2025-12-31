El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Lucena se prepara para recibir un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Este nivel de humedad es típico para esta época del año, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Esta brisa suave será un complemento perfecto para las temperaturas agradables, haciendo que el día sea ideal para paseos y celebraciones al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen la ciudad antes del ocaso, que se producirá a las 18:10. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para aquellos que deseen capturar el momento en fotografías o simplemente disfrutar de la belleza natural del paisaje.

En resumen, Lucena se presenta hoy como un lugar perfecto para despedir el año con un tiempo favorable. Con temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones, los lucentinos podrán celebrar la llegada del nuevo año con optimismo y alegría. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o en eventos comunitarios. Sin duda, un día que invita a salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta fecha tan especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.