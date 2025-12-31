El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con un estado de "muy nuboso" que se mantendrá hasta las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, alcanzando un estado "despejado" en la mayoría de las horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 12 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, pero se espera que suban gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 6 grados. Es recomendable que los lucentinos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 81% al amanecer y que disminuirán a medida que avance el día, alcanzando un 63% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en la mañana, por lo que es aconsejable llevar abrigo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones en Lucena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos y actividades en familia.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olvides abrigarte bien en las horas más frías y aprovechar el sol durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.