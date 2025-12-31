El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, con un cielo que presentará variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un ambiente con niebla y bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, dando paso a un panorama mayormente soleado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 5 grados, pero se espera que suban gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 100% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

No se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que sugiere que será un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda precaución al conducir en las primeras horas debido a la posible presencia de niebla. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:13, ideal para despedir el año con tranquilidad y en compañía de seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.