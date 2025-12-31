El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con periodos de niebla que podrían dificultar la visibilidad en las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevén momentos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta durante todo el día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la formación de niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar una ligera sensación de frescor en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, la niebla y la alta humedad podrían hacer que las condiciones sean menos agradables para quienes planeen salir. Es aconsejable tener precaución al conducir, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, cuando la visibilidad puede verse reducida.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente nublado, con niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y húmedo, y que tomen precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.