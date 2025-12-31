El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 4 grados , aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada.

A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el sol brillará, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h. Estos vientos, aunque moderados, podrían hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a considerar, con niveles que oscilarán entre el 52% y el 91% a lo largo del día. Esto significa que, aunque el tiempo será mayormente seco, la sensación de frescura podría intensificarse en las horas más frías de la mañana y la noche. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para despedir el año.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:04. Este será un momento perfecto para contemplar el cielo despejado y disfrutar de la belleza del paisaje. La salida del sol, que ocurrirá a las 08:30, marcará el inicio de un día luminoso y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados . La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para las celebraciones de fin de año, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente fresco y despejado, sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para despedir el año con alegría y optimismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.