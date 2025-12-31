El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales. Este patrón de nubes persistentes se mantendrá a lo largo de la jornada, lo que podría afectar la luminosidad natural del día.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 5 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados, mientras que por la tarde, se espera un ligero aumento, llegando hasta los 11 grados en su punto máximo. Es recomendable que los habitantes de Linares se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% y alcanzando picos del 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es importante tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en el día de hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco, aunque con cielos cubiertos. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por la lluvia.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un ambiente frío y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.