El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad y la luz solar. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del cielo, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente algo más despejado en la tarde, aunque la nubosidad seguirá siendo la tónica general.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 8 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 76% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta es baja, pero no se puede descartar por completo.

En resumen, el último día del año en Lepe se presentará como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o preparativos para las celebraciones de fin de año. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad sugiere que será un día para abrigarse bien, especialmente al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.