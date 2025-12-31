El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles altos, rondando el 70-90% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la tarde, aunque sin indicios de tormentas. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, el día se desarrollará sin lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Lepe para el 30 de diciembre de 2025 se caracterizará por niebla en la mañana, seguido de un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados . La humedad alta y el viento del norte aportarán una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse en capas y estar preparado para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.