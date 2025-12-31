El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad y la luz solar. Desde la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una descripción que indica un ambiente de "Niebla" en las primeras horas, especialmente entre las 07:00 y las 08:00. A medida que avance el día, la bruma se disipará ligeramente, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados a lo largo del día. La temperatura mínima se registrará en la mañana, alcanzando los 6 grados, mientras que por la tarde se espera un leve aumento, llegando hasta los 13 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 78% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se ha indicado una posibilidad de llovizna ligera en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque se espera que esto no afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, predominando del noreste. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con escasas probabilidades de lluvia. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores mientras se espera la llegada del nuevo año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.