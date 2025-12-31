El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la niebla, que comenzará a aparecer en los periodos de la madrugada y se mantendrá hasta la mañana. Esta niebla puede reducir la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la formación de niebla. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, situándose en torno al 75-90% por la tarde y noche. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que es recomendable vestirse en capas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias debido a la niebla matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Lebrija experimentará un día mayormente despejado con niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a las condiciones de visibilidad en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.