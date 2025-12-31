El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima de 4 grados a las 08:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 52% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para quienes planean salir a celebrar el fin de año.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones de fin de año. Los cielos despejados permitirán que los residentes y visitantes de Jaén disfruten de una vista clara del cielo nocturno, ideal para la tradicional celebración de la llegada del nuevo año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 23:00. Sin embargo, el tiempo despejado y la ausencia de viento fuerte harán que la noche sea propicia para las actividades al aire libre, como los fuegos artificiales y las reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para despedir el año. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un fin de año memorable en un ambiente acogedor y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.