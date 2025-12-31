El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Jaén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 20 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes desean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a lugares históricos de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 18:05. Este será un momento perfecto para disfrutar de una puesta de sol tranquila, con el cielo pintado de tonos cálidos.

En resumen, el tiempo en Jaén para el 30 de diciembre de 2025 será predominantemente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el último día del año con un tiempo favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.