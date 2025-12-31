El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas por la presencia de niebla y bruma durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero se mantendrá un cielo cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, con valores que rondarán entre el 72% y el 89% durante el día. Esto, combinado con la bruma, podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se aconseja a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 16 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, pero sin causar molestias significativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en la tarde, aunque se mantiene en un 10% entre las 7 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la posibilidad de alguna llovizna ligera.

La salida del sol está programada para las 8:42, mientras que el ocaso será a las 18:21, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. En resumen, el 30 de diciembre en Isla Cristina se presentará como un día fresco y cubierto, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.