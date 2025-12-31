El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Huelva se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la ciudad y limitando la visibilidad. Este fenómeno se mantendrá durante la mayor parte de la jornada, especialmente en las horas más tempranas, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados .

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse ligeramente, pero la bruma se instalará en su lugar, lo que generará una sensación de humedad persistente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte de la jornada.

El viento soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío se acentúe. A pesar de que no se prevén precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que significa que no se esperan chubascos a lo largo del día.

Por la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados hacia el final del día. La niebla podría regresar, especialmente al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras y afectar a quienes planeen desplazamientos.

El ocaso se producirá a las 18:19, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda. La temperatura mínima podría bajar hasta los 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Huelva experimentará un día marcado por la niebla y la bruma, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que quienes necesiten salir deben tener precaución debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.