El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las horas más frías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, manteniéndose en torno a los 12 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 76% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la niebla y el cielo cubierto podrían limitar la visibilidad y el brillo del sol.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados. Se recomienda precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad por la niebla, y se aconseja vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.
