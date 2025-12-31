El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% y descendiendo a un 84% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta sensación.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada que alcanzará hasta los 9 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, aunque no se espera que estas afecten significativamente la luminosidad del día.

En resumen, el tiempo en Écija para el 30 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados . La alta humedad y la brisa del norte aportarán un toque fresco al ambiente, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre. Con un día sin lluvias y cielos despejados, será una excelente oportunidad para despedir el año con un tiempo favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.