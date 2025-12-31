El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una notable presencia de niebla y nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Se espera que esta niebla persista hasta el mediodía, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nublado.

A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino y tengan en cuenta que, aunque las temperaturas subirán, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 97% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la niebla, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en la vegetación y un aumento en la sensación de frío. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se recomienda precaución debido a la niebla matutina.

La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un año que ha estado marcado por diversas condiciones climáticas. Los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de una tarde tranquila, aunque con cielos cubiertos, ideal para reflexionar sobre el año que termina y dar la bienvenida al nuevo año que se aproxima.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.