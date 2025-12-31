El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 a 7 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 95% a las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados alrededor de las 3:00 p.m. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 72% hacia las 4:00 p.m., lo que proporcionará un respiro en comparación con la mañana.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los residentes de Coria del Río disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan abrigados, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas y la humedad es alta.

En resumen, el 30 de diciembre en Coria del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla matutina y temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día. La ausencia de precipitaciones permitirá que la jornada transcurra sin contratiempos, aunque se aconseja precaución en la conducción debido a la niebla inicial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.