El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha sido un fenómeno predominante, especialmente en las horas más frescas, lo que ha reducido la visibilidad en algunas áreas. Se espera que esta niebla se disipe gradualmente a medida que avance la mañana, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado.

Las temperaturas en Córdoba hoy oscilarán entre los 4 y 14 grados . La mañana comenzará fría, con temperaturas alrededor de 4 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el horizonte. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, y por la tarde, se estabilizará en torno a los 14 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 75% por la tarde, lo que permitirá una mayor comodidad en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o celebraciones de fin de año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados. La visibilidad mejorará considerablemente, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:10. En resumen, Córdoba vivirá un día de clima mayormente favorable, ideal para despedir el año con actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del paisaje cordobés.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.