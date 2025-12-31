El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y la presencia de vientos. La brisa soplará principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los cordobeses disfruten de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque se prevé que la bruma matutina pueda hacer que el aire se sienta un poco más denso en las primeras horas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles manejables. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable al caer la noche. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios en el tiempo hacen de este un día propicio para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.