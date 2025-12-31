El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

Hoy, 31 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las horas más frescas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. Se espera que la niebla persista hasta alrededor de las 10 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 6 grados centígrados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 71% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán los 20 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque la probabilidad es muy baja, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, si bien el cielo se mantendrá mayormente despejado, no se puede descartar completamente la aparición de nubes más densas.

La salida del sol está programada para las 08:38, y el ocaso será a las 18:16, lo que nos brinda un día con una duración de luz solar considerable para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente tranquilo y fresco, ideal para despedir el año con actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.