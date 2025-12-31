El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. La nubosidad aumentará gradualmente, y se prevé que el cielo se cubra con nubes altas y brumas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que descenderán a 8 grados por la tarde y 7 grados al caer la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la niebla podría ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana y durante la noche, especialmente en áreas más propensas a la acumulación de humedad.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a una velocidad de 4 a 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca.

Los momentos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 16:00 y las 20:00 horas, cuando el cielo estará cubierto y la temperatura comenzará a descender. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de brumas y niebla en las horas posteriores.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente despejado que dará paso a un ambiente más nublado por la tarde, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un descenso de temperatura y la posibilidad de niebla al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.