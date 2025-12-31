El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Cartaya se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 76% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco, ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la niebla matutina.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación térmica, por lo que es recomendable abrigarse un poco más de lo habitual.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque la visibilidad podría verse afectada por la persistente humedad en el ambiente. La puesta de sol está prevista para las 18:21, momento en el que se podrá apreciar un cambio en la tonalidad del cielo, aunque las nubes seguirán dominando el horizonte.

En resumen, el último día del año en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas y un cielo cubierto a lo largo del día. Sin lluvias a la vista, los cartayeros podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para reflexionar sobre el año que termina y prepararse para el nuevo que comienza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.