El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas frescas. Sin embargo, no se prevén condiciones de tormenta ni precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La tarde será el momento más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados , lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque siempre con la precaución de la nubosidad y el viento fresco. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 10 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente cubiertos y temperaturas que continuarán bajando. En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio frío y nublado, con una leve mejora en las temperaturas durante la tarde, pero siempre con la presencia de nubes que dominarán el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.