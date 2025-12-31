El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, aunque se mantendrán algunas nubes altas que podrían dar un aspecto variable al cielo.

Las temperaturas en Carmona se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frío. Se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque la niebla y el viento podrían ser factores a considerar. La probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que sugiere un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Carmona experimentará un día fresco y nublado, con niebla en la mañana y un viento moderado del noreste. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo frío y que tomen precauciones al desplazarse debido a la visibilidad reducida en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.