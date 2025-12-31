El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con un inicio de jornada que presentará condiciones de poco nuboso, especialmente durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, la niebla se hará presente, afectando la visibilidad y creando un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente al salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de Carmona realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la niebla matutina podría causar algunos inconvenientes en el tráfico, por lo que se aconseja precaución al conducir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser predominantemente del este.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 7 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, el 30 de diciembre en Carmona será un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que variarán a lo largo del día. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, pero sin la preocupación de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.