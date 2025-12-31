El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 15 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera un descenso en la temperatura, que podría situarse nuevamente en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia el final de la jornada. Esto puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 11 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el este y disminuyendo su intensidad.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es mínima, pero no se puede descartar por completo.

En resumen, el último día del año en Camas se presentará con un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la compañía de amigos y familiares en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.