El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé que aparezcan algunas nubes altas y poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, aunque sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día. Es recomendable llevar abrigo, especialmente durante las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 87% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que el cielo despejado y la ausencia de precipitaciones brindarán un ambiente agradable. Sin embargo, es importante estar preparado para las temperaturas más bajas que se experimentarán al caer la noche. En resumen, Camas disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.