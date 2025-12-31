El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Cabra se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un final de año con condiciones agradables. Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la localidad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 44% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea demasiado fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Esta brisa ligera será un complemento agradable a las temperaturas, haciendo que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 17 km/h, pero en general, se espera que el viento no sea un factor perturbador.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también sugiere que el sol brillará con fuerza, lo que podría ser ideal para quienes deseen despedir el año al aire libre.

El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las celebraciones de fin de año. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la falta de viento fuerte promete un ambiente propicio para reuniones familiares y eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para celebrar la llegada del nuevo año, con condiciones que invitan a disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos en un entorno acogedor y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.