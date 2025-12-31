El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada, con cielos que se mantendrán así hasta aproximadamente las 2 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se prevé un cambio hacia condiciones despejadas, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 2 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 67% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 3 y las 5 de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día favorable para disfrutar de la naturaleza y de las tradiciones locales que suelen celebrarse en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete ser un día perfecto para disfrutar de las festividades de fin de año y de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.