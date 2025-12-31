El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

Hoy, 31 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha hecho acto de presencia, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación que, aunque baja, se sitúa en torno al 5% en las primeras horas y aumenta a un 20% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones son muy ligeras, con registros que indican que la mayoría de los periodos se mantendrán secos, aunque hay posibilidades de algunas lloviznas intermitentes.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo nublado. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 76% a lo largo del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se prevén rachas fuertes que puedan causar inconvenientes. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones atmosféricas, manteniendo un ambiente estable.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, lo que es típico para esta época del año. Esto puede contribuir a la persistencia de la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la bruma se disipe ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

Los habitantes de Las Cabezas de San Juan pueden esperar un día tranquilo, con un ambiente fresco y cubierto, ideal para disfrutar de las celebraciones de fin de año en un entorno acogedor. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y estar atentos a las condiciones de visibilidad si se planea salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.