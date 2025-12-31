El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 94% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 9 grados a las 11 de la mañana. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 88%. El viento soplará del sureste a una velocidad de entre 9 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad. A partir de las 3 de la tarde, se prevé que el cielo esté cubierto, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 15 grados a las 3 y 4 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 78%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad continuará aumentando, y se espera que el cielo esté muy nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 91% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas bajarán considerablemente.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y noche. Las temperaturas variarán entre los 5 y 15 grados, con un ambiente fresco y húmedo que caracterizará el final del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.