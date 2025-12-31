El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 07:00 a 10:00, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo muy nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 20:00. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 6 grados, mientras que por la tarde se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 69% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque la probabilidad se mantiene en un 5%. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la aparición de algún chubasco aislado.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta humedad. La niebla matutina dará paso a un cielo muy nuboso, y aunque no se anticipan lluvias, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.